شؤون فلسطينية

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
اصطحب وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، وفداً من شبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني الفرنسي والذي يضم عدداً من ممثلي البلديات الفرنسية، في زيارة ميدانية تضامنية للخان الأحمر.

واطلع الأعرج الوفد الفرنسي على طبيعة الأوضاع في الخان الأحمر، وما يعانيه السكان المحليين من صعوبات جراء التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال بحقهم، وإخطارهم للسكان بالرحيل، وتهديداتهم الدائمة لهم بالتهجير القسري وتجريف المساكن والمدرسة الوحيدة في المنطقة والتي تخدم قرابة (170) طالبا.

وأضاف الأعرج: "إن اسرائيل تسعى بمخططاتها إلى عزل القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية، مشيراً إلى أن تلك المساعي تشكل انتهاكا واضحا وفاضحاً للقانون الدولي ولكافة المواثيق والقوانين الدولية".

وحث الأعرج الوفد الفرنسي على مطالبة قيادة وحكومة بلدهم لممارسة مزيد من الضغط السياسي على حكومة الاحتلال لوقف جرائم اسرائيل وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

واستعرض الأعرج طبيعة التدخلات التي قامت بها الوزارة لدعم صمود أهالي الخان الأحمر بتوجيهات من القيادة الفلسطينية، ودعم كامل من الحكومة، حيث قررت تشكيل مجلس قروي للخان الأحمر وأعلنت عن تشكيلته، وعملت مخططاً هيكلياً إرشادياً له، كما خصصت مبلغاً مالياً كمصاريف تشغيلية للمجلس، بالإضافة إلى سعيها لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تطوير الصنع اليدوية الحرفية البدوية وترويجها.

وكان الأعرج قد استقبل في مقر الوزارة صباح اليوم، الوفد الفرنسي، حيث اطلعهم على طبيعة واقع قطاع الحكم المحلي وما شهده من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة، إلى جانب علاقة الوزارة وشراكتها مع الدول والجهات الشريكة والصديقة.

وأشاد الأعرج بالدعم الذي تقدمه فرنسا للشعب الفلسطيني وحكومته، ودعم تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية تطويرية في العديد من الهيئات المحلية، وأهمية علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها الفرنسية في تعزيز تبادل التجارب والخبرات، مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم من خلال التعاون اللامركزي وتوسيع مجالات استهدافه ليشمل محافظة القدس وقطاع غزة واستمرار الدعم الحالي.

هذا وترأس الأعرج وفدا من طواقم الوزارة ومديرياتها في الزيارة الميدانية التضامنية مع الخان الأحمر، حيث أكد وقوف كامل طواقم الوزارة إلى جانب الأهالي.

أخبار ذات صلة

&#34;إيسيسكو&#34; تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان &#34;القدس&#34;

"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

&#34;إيسيسكو&#34; تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان &#34;القدس&#34;

"إيسيسكو" تنتخب فلسطين لرئاسة مؤتمرها العام للدورة الـ13 تحت عنوان "القدس"

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

الأعرج يصطحب وفداً من البلديات الفرنسية في زيارة تضامنية للخان الأحمر

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

الشوا يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

منوعات

فيديو: منة فضالي تنفعل &#34;ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟&#34;

فيديو: منة فضالي تنفعل "ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟"

صورة نادرة لشادية مع زوجها &#34;عزيز فتحي&#34;... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

صورة نادرة لشادية مع زوجها "عزيز فتحي"... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: &#34;لم أتعمد&#34;

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: "لم أتعمد"

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

عربي

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020