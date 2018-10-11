شؤون فلسطينية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية على آخر المستجدات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية Elisabetta Belloni، اليوم الخميس، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وضع الوزير المالكي، الضيفة، بصورة الأوضاع السياسية والميدانية وخاصة في مدينة القدس والمحاولات الإسرائيلية لتغير طابع وهوية المدينة المقدسية.

كما استعرض الوزير المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتسارع الاستيطاني من اجل القضاء على أي فرصة لحل الدولتين.

وأشار المالكي الى إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم الخان الأحمر استخفاف بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، واشار المالكي الى معناه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبها ، اكدت بيلوني على موقف الحكومة الايطالية الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرة الى استمرا دعم إيطاليا للمؤسسات الفلسطينية، من أجل تحسين وتعزيز واقعهم الاقتصادي والتنموي وبناء مؤسساتهم. واشارات الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية.

من جانبها شددت السفيرة امل جادو على أهمية اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية، كما اشارت الى عقد اللجنة الفلسطينية الايطالية المشتركة العام القادم وتوسيعها لتشمل مجالات عدة.

كما شكرت جادو الحكومة الإيطالية على زيادة دعمها للأونروا وخاصة بعد قرارا الإدارة الامريكية وقف المساعدات عن الوكالة. وحثت السفيرة جادو الحكومة الإيطالية على زيادة دعم المناطق المصنفة ج والقدس الشرقية، حيث تتعرض للعديد من محاولات الهدم والتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل استعرضت ديما عرقان من الوكالة الفلسطينية لتنمية، الإنجازات والمشاريع التي حققتها الوكالة خلال فترة القصيرة في مختلف، كما بحث الطرفان أهمية تعزيز التعاون التنموي المشترك وتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين.

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