المالكي يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإندونيسية

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالعلاقات الثنائية الفلسطينية الإندونيسية.جاء ذلك خلال لقاءه سفير جمهورية اندونيسيا غير المقيم لدى دولة فلسطين اندي رحميانتو، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور مساعد الوزير لشؤون آسيا وإفريقيا السفير مازن شامية.وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الزيارة المقررة للمالكي لجمهورية اندونيسيا الأسبوع المقبل، حيث سيتم خلالها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.ووضع الوزير المالكي الضيف بصورة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.من جانبه، أكد رحميانتو على موقف بلاده الدعم لفلسطين قيادة وشعبا، وعلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ودعم بلاده لدولة فلسطين في المجالات كافة.