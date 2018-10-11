شؤون فلسطينية

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول
رام الله - دنيا الوطن
شارك اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم بصفته رئيسا لوفد فلسطين في الاجتماع الثالث لرؤساء اجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنعقد في مقر الامانة العامة للانتربول في مدينة ليون بجمهورية فرنسا والذي حضره عدد من مدراء الشرطة ووفود عن الدول العربية الأعضاء بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وفي كلمته استعرض اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة المهام التي تضطلع بها الشرطة الفلسطينية والصعوبات والعقبات التي تواجه عملها على الارض والجهد الذي تبذله الشرطة في سبيل تعزيز وتوثيق العلاقات على المستوى الاقليمي والدولي والثنائي مع الدول في مكافحة الجريمة وما حققته الشرطة الفلسطينية بعد الانضمام والعضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وتخلل الاجتماع عقد العديد من اللقاءات مع رؤوساء الوفود والامين العام للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والامين العام لمنظمة الانتربول تم خلالها بحث اوجه التعاون المشترك.

وبحث الاجتماع اهم القضايا التي تستحوذ على تركيز الدول الاعضاء والمهام المنتظر ان يضطلع بها المركز الاقليمي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية في الرياض بالسعودية والاليات الجديدة التي تم استحداثها من قبل المنظمة والربط الالكتروني في سبيل تسهيل تدفق المعلومات مما يسهل ويعزز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة.

ورحب المنظمون للاجتماع في كلماتهم بتفعيل العمل بالمكتب الوطني المركزي الفلسطيني وانضمامه لشبكة الانتربول حيث اصبح بالامكان التعميم على المطلوبين عبر شبكة الانتربول.

ويذكر ان فلسطين تمكنت عبر هذه الشبكة من استرداد وتسلم عدد من المطلوبين للعدالة.

وقد ضم الوفد الفلسطيني كل من العميد دكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب الوطني الفلسطيني للانتربول والعقيد الدكتور خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة والعقيد وليد البيضة مدير ادارة مالية الشرطة والنقيب فادي عرقوب.

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