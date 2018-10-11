الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة منازل عقب اقتحامها بلدة بورين جنوب محافظة نابلس.وقال شهود عيان: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين وداهمت عدة منازل وفتشتها، وإن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة على مداخل البلدة ومحيطها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما أكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوبا، وأعاقت حركة المواطنين على شارع حوارة، وأغلق مفرق بيتا وحاجز بيت فوريك شرق نابلس، وأبقى حاجز عورتا مفتوحا مع تشديد الإجراءات عليه.