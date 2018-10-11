شؤون فلسطينية

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، فعاليات الارباك الليلي، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي اسفرت عن عدة اصابات برصاص الاحتلال.

وأفاد أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول ثلاث إصابات بعيارات نارية، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات مسيرة العودة والارباك الليلي، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.


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