اللواء أبو بكر: الأفلاس الإسرائيلي سبب تصاعد الهجمة على الأسرى











رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، تصاعد الهجمة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، والتي كان آخرها إقتحام قسم ٣ في سجن عسقلان الأمس واليوم على عدة مراحل، والإعتداء على الأسرى، وفرض عقوبات عليهم تمثلت في فرض غرامات مالية وحرمانهم من زيارات الأهل والخروج للفورة ونقل عدد منهم في زنازين العزل الإنفرادي.وأضاف اللواء أبو بكر " حكومة الإحتلال تعيش حالة من الإفلاس والضياع، وتحاول الهروب من ذلك من خلال التفرد بالأسرى والإعتداء عليهم بإستهداف حياتهم اليومية وإستقرارهم، حتى تبعد الأنظار الداخلية عن فشلها وتخبطها".أقوال اللواء أبو بكر جاءت عقب تقديمه ووفد من الهيئة اليوم الخميس التهاني للأسيرين المحررين من سجون الإحتلال يحيى الزبيدي من مخيم جنين، والذي أفرج عنه أمس بعد قضائه ١٧ عاما، وسمير سلمان من بلدة تلفيت قضاء نابلس، والذي أمضى 16 عاما.وجدد اللواء أبو بكر دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا، الذين يتفنن الإحتلال بإنتهاك حقوقهم، ويتفاخر بذلك وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة وقادة الجيش، وأصبح هناك تنافس بين المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين لمن يستطيع النيل من عزيمة الأسرى ويلحق بهم الضرر بشكل اكبر.كما قام رئيس الهيئة والوفد المرافق بزيارة الأسير المحرر ومدير مخابرات جنين سابقا هاشم أبو سلامة من بلدة فقوعة شمال شرق جنين، للإطمئنان على صحته بعد إصابته بوعكة صحية، وكذلك زيارة مقر الهيئة في المحافظة والإجتماع بمديرها وموظفيها، حيث تم التأكيد على خدمة الأسرى وعائلاتهم على أكمل وجه.