شؤون فلسطينية

الهباش: إسقاط حكم حركة حماس فريضة شرعية وواجب وطني

الهباش: إسقاط حكم حركة حماس فريضة شرعية وواجب وطني
الدكتور محمود الهباش
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن إسقاط حكم حركة حماس لقطاع غزة، فريضة شرعية، وواجب وطني، على كل فلسطيني.

وأضاف الهباش لـ"دنيا الوطن": إسقاط حكم حماس، الذي جاء بانقلاب على السلطة الشرعية، واجب وطني، وفريضة شرعية، ويجب أن تتضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية، من أجل طي صفحة انقلاب حماس القاتمة.

وأوضح أن كل يوم يمُر على هذا الانقلاب، هو يوم عار، في تاريخ حماس، وفي تاريخ من يقف خلفها ويدعمها ويمولها، وأولهم جماعة الإخوان المسلمين، مستدركًا بالقول: لكن رغم كل ذلك، أولوية القيادة الفلسطينية، كانت وستبقى للمصالحة.

وأشار إلى أن "محاولات حماس المتكررة تغطية انقلابها بحلول ذات طابع إنساني كالكهرباء والمياه، والوقود، تضُر بمصالح القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن الإعلام الإسرائيلي، اعتبر أن الخطوات الإنسانية بغزة، هي مقدمة لتنفيذ (صفقة القرن)، لذا هنيئًا لحماس، أنها أصبحت العنصر الأساسي للصفقة.

وتابع: القضية بغزة، ليست إنسانية، بل سياسية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، لم يكن الوقود ممنوعًا عن قطاع غزة، قبل الانقلاب الذي نفذته حماس، بل كانت الحياة مستمرة، وعندما انقلبت حماس، انقلبت كذلك على تلك الحياة الجيدة التي كان ينعم بها مواطنو غزة.

وعن موعد تنفيذ المصالحة على أرض الواقع، رد الهباش باقتضاب: "عندما تُصبح حركة حماس، حركة فلسطينية خالصة ينتهي الانقسام، وعندما تعود لهويتها الوطنية، وتوقف تنفيذ مشاريع جماعة الإخوان المسلمين، تنتهي المصالحة على خير.

وبيّن، أنه لا مشكلة لدى القيادة الفلسطينية، مع أي طرف عربي، بل القيادة تُقدر كل المواقف العربية التي تريد أن تساعد أهالي القطاع، وإنما المشكلة مع حماس، والجهات التي تحركها، ومن يُموّل الانقلاب.

وحول إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة في قطاع غزة، بعد انعقاد المجلس المركزي، أوضح الهباش، أن المركزي سيّد نفسه، وسيتخذ القرارات التي تضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وسيرد على كل السياسات الأمريكية والإسرائيلية، ومشاريع فصل قطاع غزة.

وفي رده على إمكانية أن تطال الإجراءات التي قد تتخذها السلطة الفلسطينية، بغزة، سكان القطاع، قال الهباش: "أهل غزة هم أهلنا، وأي قرارات تُنفذ ستأخذ بعين الاعتبار أولًا وأخيرًا مصالح أهلنا بغزة، فنحن لا نعاقب شعبنا، بل يجب أن نأخذ قرارات ضد جريمة الانقلاب ومن نفذه".

أخبار ذات صلة

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة

اللواء أبو بكر: الأفلاس الإسرائيلي سبب تصاعد الهجمة على الأسرى

اللواء أبو بكر: الأفلاس الإسرائيلي سبب تصاعد الهجمة على الأسرى

لبيد: نحن على شفا حرب مع غزة.. يجب ألا تحصل مصالحة فلسطينية

لبيد: نحن على شفا حرب مع غزة.. يجب ألا تحصل مصالحة فلسطينية

الجيش الإسرائيلي سيشرع ببناء الجزء العلوي من الجدار مع غزة

الجيش الإسرائيلي سيشرع ببناء الجزء العلوي من الجدار مع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

مهرجان السيدة انسانية التشيكي يكرم معايعة وصيدم والمالكي وسلمان

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

اللواء عطا الله يشارك بالاجتماع الثالث لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالانتربول

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

الاحتلال يداهم عدة منازل في بورين جنوب نابلس

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة

إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق غزة

اللواء أبو بكر: الأفلاس الإسرائيلي سبب تصاعد الهجمة على الأسرى

اللواء أبو بكر: الأفلاس الإسرائيلي سبب تصاعد الهجمة على الأسرى

بعد اعتقال دام 11 شهرًا.. الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس &#34;حسن يوسف&#34;

بعد اعتقال دام 11 شهرًا.. الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس "حسن يوسف"

صور: الاحتلال يُغلق مدينة نابلس بحثاً عن منفذ عملية الطعن

صور: الاحتلال يُغلق مدينة نابلس بحثاً عن منفذ عملية الطعن

منوعات

فيديو: منة فضالي تنفعل &#34;ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟&#34;

فيديو: منة فضالي تنفعل "ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟"

صورة نادرة لشادية مع زوجها &#34;عزيز فتحي&#34;... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

صورة نادرة لشادية مع زوجها "عزيز فتحي"... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: &#34;لم أتعمد&#34;

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: "لم أتعمد"

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

عربي

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

الأردن: تعديل في حكومة الرزاز يشمل تسع وزارات ودمج ستة

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

(ديلي ميل): البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

مصر.. أحكام بالإعدام لـ17 شخصا بقضية تفجيرات الكنائس

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020

السيسي: العدو حاليا من الداخل ويسعى لهدمنا.. وأعد بأن تكون مصر أفضل عام 2020