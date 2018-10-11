لبيد: نحن على شفا حرب مع غزة.. يجب ألا تحصل مصالحة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال يائير لبيد، رئيس حزب (يش عتيد)، "إننا على شفا مواجهة عسكرية جديدة مع قطاع غزة، بسبب تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المواجهة".وفي مقابلة خاصة مع صحيفة (يديعوت أحرنوت) أضاف لبيد: "إن الحكومة تحاول الآن في اللحظات الأخيرة منع تدحرج الأوضاع إلى مواجهة عسكرية جديدة مع غزة".وتابع: "من يدير السياسة الإسرائيلية مع غزة هو أبو مازن، وذلك لأنه يتلاعب بالأموال المخصصة لقطاع غزة، الأمر الذي يحول دون استقلالية القرار الإسرائيلي مع قطاع غزة".ودعا لبيد إلى الفصل التام بين غزة والضفة، مؤكداً بأنه يجب ألا تحصل المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، والفصل النهائي بينهما على أساس أن غزة والضفة كيانان منفصلان.وأردف قائلاً: "إن الأموال التي تنقلها السلطة لغزة، ليسب بالأموال الكبيرة، الأمر الذي يجعل من السهل فصل الضفة عن غزة وتغطية هذه الأموال، حيث أن السلطة تنقل لغزة سنوياً نحو 1.1 مليار دولار، أي أقل بكثير من التكلفة المالية والاقتصادية التي ستدفعها "إسرائيل" في أي حرب مقبلة مع حماس".