الجيش الإسرائيلي سيشرع ببناء الجزء العلوي من الجدار مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، عن إكمال بناء 22 كيلو متراً من الجدار الحاجز التحت أرضي المضاد للأنفاق على الحدود مع قطاع غزة.ووفقاً للتقديرات، فإن الوزارة ستكمل بناء مسافة 30 كم من الجدار مع انتهاء عام 2018، حيث يدور الحديث عن جدار بلغت تكلفته مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائه في نهاية عام 2019 على حدود قطاع غزة التي يصل طولها إلى 60 كم، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وفي ذات السياق أعلنت وزارة الجيش، بأنها قد أكملت مؤخراً بناء 12 كيلو متراً من الجدار الحدودي الجديد على الحدود اللبنانية، الذي سيحول دون وقوع عمليات اختراق وتسلل من الأراضي اللبنانية، نحو الأراضي الإسرائيلية.وحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن جدار مانع أشرفت على تنفيذه إدارة الحدود وخطوط التماس التابعة لوزارة الجيش، حيث سيصل ارتفاع هذا الجدار إلى تسعة أمتار، كما أنه سيتكون من الباطون والأسلاك الشائكة.ولفت إلى أن الوزارة ستشرع خلال الأشهر المقبلة في بناء الجزء العلوي من الجدار الحاجز على الحدود مع قطاع غزة، والذي سيكون على غرار الجدار القائم على الحدود الإسرائيلية مع مصر.ونوه الموقع، إلى أن الوزارة انتهت مؤخراً أيضاً من بناء جدار حدودي مرتفع على الحدود الأردنية من مطار تمناع حتى البحر الأحمر.