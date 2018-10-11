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قناة إسرائيلية: عباس كامل يزور تل أبيب الأسبوع المقبل

قناة إسرائيلية: عباس كامل يزور تل أبيب الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول إسرائيلي، مساء الخميس، أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، سيزور تل أبيب الأسبوع المقبل.

وأوردت القناة 14 الإسرائيلية عن مراسلها الدبلوماسي باراك رافيد قوله: "أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، سيصل إلى تل أبيب الأسبوع المقبل بشأن الوضع في قطاع غزة".

وأضاف رافيد: "من المتوقع أن يصل كامل في نهاية الأسبوع المقبل، ويجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان".

كما أشار إلى أن كامل، سيزور أيضاً رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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