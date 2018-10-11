تعقيباً على عملية الطعن.. حماس للاحتلال: لا أمن لك ولمستوطنيك على أرض فلسطين

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية الطعن التي نفذها أحد الشبان الفلسطينيين ظهر اليوم الخميس، قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس، والتي أسفرت عن إصابة إسرائيلييْن وصفت حالة أحداهما بالخطيرة، قائلة: "لا أمن لك ولمستوطنيك على أرض فلسطين"، مضيفة: "طالما استمر الاحتلال وواصل تدنيسه للأقصى وحصاره لشعبنا في غزة، فستبقى المقاومة خيارنا حتى كنسه عن أرضنا".وقالت الحركة في تصريح لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا بالقرب من حاجز حوارة الاحتلالي، والمقام على أراضي مدينة نابلس، تأتي في سياق رد شعبنا على غطرسة الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا".وأضافت: "إن نجاح مقاومي الضفة في تنفيذ عملياتهم في ظل حالة القمع والملاحقة التي يحاول الاحتلال فرضها، يعد دليلاً على فشل المنظومة الأمنية لهذا المحتل، وستبقى مقاومة شعبنا توجه له الضربات حتى رحيله عن أرضنا".وحيت الحركة، صمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على المقاومة مهما كلف الثمن، معتبرة أن عملية الطعن التي وقعت اليوم، شكلت صفعة للمحتل الذي مازال يتخبط في بحثه عن منفذ عملية بركان لليوم الرابع على التوالي.