بعد اعتقال دام 11 شهرًا.. الاحتلال يُفرج عن القيادي بحماس "حسن يوسف"

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن القيادي في حركة (حماس) في الضفة الغربية حسن يوسف.وأمضى يوسف 11 شهراً في الاعتقال الإداري، عقب اعتقال قوات الاحتلال له فجر الـ 13 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.يُشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة (حماس) في الضفة الغربية، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة (التغيير والإصلاح)، وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.