لأول مرة.. صحيفة عربية تصدر بصفحات بيضاء

رام الله - دنيا الوطنصدرت صحيفة (النهار) اللبنانية، اليوم الخميس 11 تشرين الأول/ أكتوبر، بثماني صفحات بيضاء.وحمل عنوان (النهار) وصورة للنائب اللبناني الراحل جبران تويني على يمين الصفحة من دون أن تتوضح الأسباب.ولاحقاً عقدت رئيسة تحرير الصحيفة نايلة تويني، مؤتمراً صحفياً في مبنى الجريدة وسط بيروت، قالت فيه: "أطلق اليوم شعار "نهار أبيض بوجه الظلمة"، متمنية أن يكون إصدار اليوم نقطة تحول، وناقوس خطر تجاه الأزمات.وأضافت تويني: نواجه مرحلة من أشد المراحل خطورة في لبنان، وصفحات "النهار البيضاء" هي لحظة تعبير مختلفة عن شعورنا الأخلاقي كمؤسسة إعلامية تجاه وضع البلد الكارثي، داعية المسؤولين إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت.وأشارت إلى أنّ ما يُحكى عن أن النهار ستقفل غير صحيح، مؤكّدةً استمرارها ورقياً وإلكترونياً.