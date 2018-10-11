شؤون فلسطينية

ليبرمان: 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

ليبرمان: 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه سيقدم لمجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل.

وقال ليبرمان في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): الخطة تتضمن ما تم الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مؤسسات التخطيط، حيث تشمل بناء منازل جديدة، ورياض أطفال، وأماكن عامة.

وأضاف: سنواصل تعزيز الاستيطان في الضفة بالأفعال وليس بالأقوال.

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