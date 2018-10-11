ليبرمان: 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه سيقدم لمجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، خطة لبناء 31 وحدة استيطانية جديدة في الخليل.وقال ليبرمان في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): الخطة تتضمن ما تم الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مؤسسات التخطيط، حيث تشمل بناء منازل جديدة، ورياض أطفال، وأماكن عامة.وأضاف: سنواصل تعزيز الاستيطان في الضفة بالأفعال وليس بالأقوال.