السنوار يلتقي وفدًا من الجبهة الديمقراطية بغزة.. ماذا ناقشا؟

حضر من جانب الديمقراطية، كلًا من: صالح ناصر

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في القطاع،

وعضوية أعضاء المكتب السياسي زياد جرغون، وسمير أبو مدللة، وعضو

اللجنة المركزية محمود خلف.



وحضر من حركة حماس يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة

، وعضوية خليل الحية وسهيل

الهندي أعضاء المكتب السياسي، وبمشاركة أعضاء مكتب العلاقات الوطنية في

حماس.

رام الله - دنيا الوطنعقدت حركة حماس، والجبهة الديمقراطية، اجتماعًا مهمًا اليوم الخميس، لمناقشة آخر التطورات السياسية وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، وخاصة صفقة القرن.ودعا الطرفان، لضرورة مواجهة صفقة القرن بصف موحد، وبسياسة موحدة بديلة عن سياسة الارتهان لاتفاقات أوسلو، وإستراتيجية بديلة تقوم على المقاومة في الميدان، وتدويل القضية الفلسطينية، والعمل المشترك لكسر حصار غزة من قبل الاحتلال، واستمرار مسيرات العودة، والحفاظ على جماهيريتهاوزخمها.وأكد الوفدان على ضرورة العمل المشترك وتطويره بما يعزز المواجهة والتصدي لصفقة القرن والحفاظ على مشروعها الوطني بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وتقرير المصير.