شاهد: ضبط كميات من (ترمادول) محشوة داخل أسماك بمعبر رفح

رام الله - دنيا الوطنضبطت ادارة المباحث العامة وادارة مكافحة المخدرات بمعبر رفح فجر اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم "الاكس ري" و دائرة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع " ترامادول "عيار" 250 " جرام، مع احد المسافرين القادمين عبر المعبر.وقالت صفحة معبر رفح: إن المسافر كان قد خبئ الترامادول، بطريقة احترافية بقصد التهريب والاتجار داخل اسماك موضوعة بصناديق خاصة بها.وذكرت مصادر قسمي المباحث و المكافحة بالمعبر انه تم التعرف على المادة المخدرة واتضح انها من نوع الترمادول،حيث تم تحريزها لدى ادارة مكافحة المخدرات وتحويل المواطن لنيابة المعبر لاستكمال المقتضى القانوني، كما أنه تم اتلاف كمية الاسماك بحضور الجهات القانونية المختصة.