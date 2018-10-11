شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: أدوار "ملادينوف" تمس الأمن القومي الفلسطيني

قيادي فلسطيني: أدوار "ملادينوف" تمس الأمن القومي الفلسطيني
الرئيس محمود عباس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملايدنوف
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية: إنه تم ابلاغ الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بان المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، لم يعد مقبولًا لدى دولة فلسطين.

وأكد مجدلاني، أنه وبسبب تجاوز ملادينوف لدوره كمبعوث لعميلة السلام، وبسبب تجاوز دوره عبر لعب أدوار تمس الأمن القومي الفسطيني، ووحدة الشعب الفلسطيني، والسعي لعقد اتفاقات ما بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، فإن لم يعد مقبولًا لنا.
 
في سياق آخر، أشار إلى أن اغلاق الولايات المتحدة الامريكية لمكتب المنظمة في واشنطن يعدينا الى ما قبل عام 1988 قبل
بدء الحوار الاميركي الفلسطيني الرسمي والعلاقات الاميركية الفلسطينية التي توجت بفتح مكتب المنظمة في واشنطن.

واضاف مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن إغلاق مكتب المنظمة دليل واضح على الاجراءات الاميركية احادية الجانب تجاه فرض الرؤية والمشروع التصفوي الاميركي بما يسمى صفقة القرن، مشيرا الى انه ليس الاجراء الاول الذي تتخذه واشنطن ضد القيادة والشعب الفلسطيني وانما الاجراء الحادي عشر، مبينا ان هذه الاجراءات تفقد الولايات المتحدة دورها في عملية السلام.

وتابع: ان اجراءات اغلاق مكتب المنظمة تمت بهدوء ولكن القيادة الفلسطينية تنظر الى ما يترتب على ذلك من زاوية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين فلسطين والولايات المتحدة الاميركية.

وبشان الترتيبات التي ستتخد لتوفير الحماية لابناء الجالية الفلسطينية قال مجدلاني انه تم ترتيب هذه الاجراءات بشكل سريع بحيث سيكون هناك رعاية لشؤون القنصلية في مكتب الجامعة العربية في واشنطن وان كل الخدمات التي كانت تقدمها القنصلية ستقدمها بعثة دولة فلسطين في واشنطن وتقدم من قبل موظفين فلسطينيين في مقر بعثة الجامعة العربية هناك.

من جهة ثانية وفيما يتعلق بتقديم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف مشروع قرار لتطبيق حكم الاعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين، قال عضو اللجنة التنفيذية انه منذ تسلم حكومة نتنياهو تم تمرير العديد من القوانين في الكنيست وهي مخالفة لمبادىء القانون الانساني والدولي وتتجاوز الاربعين مشروعا.

 وبين مجدلاني ان مشروع القانون هذا طرح أكثر من مرة ولكنه لم يقر إلا ان الطبيعة المتطرفة للكنيست الان يمكن من خلالها اقرار هذا القانون العنصري.

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