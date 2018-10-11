وزيرة الاقتصاد والسفير الروسي يبحثان تحضيرات اجتماعات اللجنة الفلسطينية- الروسية

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس معالسفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر أغانين، التحضيرات الجارية لاجتماعات اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة، المنتظر عقدها مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في فلسطين.وأكدت الوزيرة عودة خلال الاجتماع على أهمية اجتماعات اللجنة باعتبارها تعمل على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة الى التزام الحكومة الفلسطينية بعقد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية، ينبثق من الإيمان العميق للقيادة الفلسطينية بدور روسيا المميز قيادة وشعبا كداعم رئيسي للقضيةالفلسطينية والحق في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.بدوره أكد السفير الروسي، اهتمام بلاده في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.