أبو مرزوق: جهات عدّة أبلغتنا أن استمرار الرئيس عباس بسلوكه سيدفعهم للقفز عنه

رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن فحوى اللقاءات التي عقدتها الحركة مع قيادة جهاز "المخابرات المصرية" مؤخرًا، واصفًا العلاقة بين الجانبين بأنها "في أحسن احوالها وفي تقدم مستمر".وأضاف أبو مرزوق: تناولت فيه مجمل قضايا الوضع بقطاع غزة، وتحديدا ملفي التهدئة والمصالحة، إنّ اللقاءات مع المصريين كانت مثمرة، مبينًا أن وزير المخابرات المصرية سيزور رام الله خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن العديد من الأطراف الدولية، أعدّت مشاريع للتدخل العاجل وأخرى استراتيجية تتعلق بالكهرباء، والمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع تتعلق بتشغيل الخريجين، والبلديات، ورصدت بالفعل تمويلا لبعض منها إلا أن تعنّت حركة فتح يعيق هذه الجهود، وقد أبلغتنا جهات إقليمية ودولية عدة بأن استمرار الرئيس عباس في سلوكه سيدفعهم إلى القفز عنه.