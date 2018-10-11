شاهد: ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية في خانيونس



























رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الرقابية على الأسواق في مدينة خانيونس اليوم الخميس، ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية كان يباع بالأسواق.وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إنه تم إتلاف هذه التمور، بتحويلها إلى علف حيواني، تحت اشراف لجنة الرقابة الغذائية، فيما تم عمل محضر ضبط للتاجر وتحويله للجهات القانونية المختصة، كما و تم إتلاف 60 كجم موز فاسد .وأكدت اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية بالرقابة و التفتيش على الأغذية، وأنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسة المساس بسلامة الغذاء المقدم للمواطنين.