شؤون فلسطينية

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر، على أهمية الدور المحوري، الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية خلال المسيرة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، والحامية للنسيج الاجتماعي خلال العقود الماضية، وما زالت تعمل بشراكة حقيقية مع مؤسسات الحكومة؛ لتقديم الأفضل للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال اللقاء، الذي عقده الوزير الشاعر في مكتبه، صباح اليوم، بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مدينة جنين، حيث بحث معهم سبل التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة؛ للاستجابة لأولويات المحافظة التنموية.

وشدد الشاعر على أهمية تصويب أوضاع الجمعيات الخيرية، وفلترتها، وتطوير عملها من خلال مجموعة متكاملة من النظم والأطر السلوكية والأخلاقية والإدارة الحكيمة، والاستعانة بالخبراء للنهوض بواقعها؛ لتصب في مصلحة وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة، في إطار أجندة السياسات الوطنية والمساءلة، كما شدد على تعزيز العمل التطوعي والمشاركة والمصداقية وقبول المحاسبة والمساءلة، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للشراكة الحقيقية والفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العاملة في الوطن، وتؤمن بأهمية تعزيز دورهم ودعمهم للمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية. 

 وأوضح الشاعر، أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين ضمن إمكانياتها، وتولي اهتماماً كبيراً ببناء جسور التواصل والاتصال مع كل مكونات المجتمع وخصوصاً تعزيز الشراكة والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أعرب عن اعتزازه بمحافظة جنين، ودورها الخاص والمميز في تعزيز مسيرة النضال الوطني الفلسطيني. 

وقدم ممثلو المؤسسات عرضاً مفصلاً لأهم وأبرز احتياجات ومتطلبات محافظة جنين في المجال الاجتماعي والمجالات الأخرى. 

ووعد الوزير الشاعر، بنقل هذه المطالب لرئيس الوزراء والحكومة للعمل على معالجتها، كما أوعز لمدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين، بتعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة جنين، بالشراكة مع الأطراف المعنية. 

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