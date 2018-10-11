شؤون فلسطينية

الزهار: المصالحة لن تتم في عهد "أبو مازن" وسنحاكمه بعد تحرير فلسطين

الزهار: المصالحة لن تتم في عهد "أبو مازن" وسنحاكمه بعد تحرير فلسطين
الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان أول من نفذ (صفقة القرن)، من خلال اتفاق "عباس- بيلين"، مشيرًا إلى أنه لا بد من محاكمة أبو مازن على ذلك.

وأضاف الزهار خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": محاكمة أبو مازن ستكون في الوقت المناسب، بعد تحرير فلسطين، ليس فقط هو، بل ستُوضع لوائح اتهام لكل من خان القضية الفلسطينية، سواءً في عهده أو ما قبله، متابعًا: أنا بدوري طالبت بمحاكمته، واليوم نطالب الشعب الفلسطيني، أن يقول له لا.

وعن ملف المصالحة ما بين حركته وحركة فتح، وصف الزهار مصطلح "المصالحة" بالمضلل، لافتًا إلى أنه لا مزج بين التنسيق الأمني، ومقاومة إسرائيل، وأن المصالحة لن تتم في عهد الرئيس عباس، كما لن يتم تطبيق اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011.

وأوضح الزهار، أن الرئيس الفلسطيني، لن يُطبق اتفاقيات المصالحة، لأنه من شروط (صفقة القرن) هو نزع سلاح المقاومة، تحت بند "السلاح الواحد"، مشيرًا إلى أن سلاح واحد يعني تنسيق أمني مع الجيش الإسرائيلي، كما دعا للذهاب إلى انتخابات، والشعب ينتخب ممثليه، ومن يرضى لأن يحكموه.

وحول ملف التهدئة مع إسرائيل، قال الزهار: التهدئة مرتبطة بشروطنا، فإذا ما رفعت إسرائيل الحصار عن غزة، وتم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في التنقل والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، والرواتب، وغيرها، عندئذ ممكن أن تحدث تهدئة، بعد نجاح مسيرات العودة.

وأشار إلى أن اتفاقية عباس- بيلين، هي (صفقة القرن)، التي مسّت بحق الإنسان الفلسطيني، في أرضه، وكذلك ما أحدثته في ملف اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث (أونروا)، وأيضًا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وختم الزهار، حديثه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية، مسّت عقيدة الإنسان الفلسطيني، ومقدساته، كالمسجد الأقصى، وبالتالي الاتفاقية، وكل بند فيها جريمة، ارتكبت بحق الفلسطينيين.

شاهد تصريحات القيادي في حركة حماس "محمود الزهار":

 

أخبار ذات صلة

شاهد: ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية في خانيونس

شاهد: ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية في خانيونس

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس

الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق جنوب القطاع.. وليبرمان يُعلق

الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق جنوب القطاع.. وليبرمان يُعلق

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

شاهد: ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية في خانيونس

شاهد: ضبط وإتلاف 216 كجم معجون تمر منتهي الصلاحية في خانيونس

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي

الشاعر: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الاجتماعي

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

التربية: اقتحام مدرسة &#34;ابزيق&#34; جريمة جديدة

التربية: اقتحام مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

منوعات

فيديو: منة فضالي تنفعل &#34;ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟&#34;

فيديو: منة فضالي تنفعل "ربنا ياخدك.. إنتوا إزاي بني آدمين؟"

صورة نادرة لشادية مع زوجها &#34;عزيز فتحي&#34;... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

صورة نادرة لشادية مع زوجها "عزيز فتحي"... قصة حب انتهت بسبب الغيرة

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: &#34;لم أتعمد&#34;

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: "لم أتعمد"

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

عربي

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

تراجع ثروة &#34;الوليد بن طلال&#34; إلى أدنى مستوياتها

تراجع ثروة "الوليد بن طلال" إلى أدنى مستوياتها

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا