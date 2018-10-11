شؤون فلسطينية

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، وممثلية فنلندا لدى فلسطين، اليوم، اختتام فعاليات الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، مع ممثلة فنلندا لدى فلسطين أنّا كايسا هيكنن، بحضور وكيل التربية، د. بصري صالح، ومسؤولة التعاون في الممثلية الفنلندية، باولا ملان، ومدير عام الإشراف التربوي، د. شهناز الفار، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير عام التخطيط، د. مأمون جبر.

بدوره، أكد صيدم ضرورة المضي في مسيرة تطوير التعليم في فلسطين من خلال إعداد برامج تطويرية وتأهيلية قبل وأثناء الخدمة، واستثمار مصادر التعليم المختلفة، وتوظيف الحاسوب والتكنولوجيا، وإيجاد أساليب حديثة لتعليم رياض الأطفال، مشيداً بالنظام التعليمي الفنلندي، الذي يهتم بتأهيل المعلم وتدريبه.

وأشاد الوزير بالمدارس الفلسطينية وإنجازاتها، معتبراً أن كل مدرسة تحمل طابعاً خاصاً بها، وأن الوزارة ستبذل ما في وسعها لاتباع آلية اختيار المعلمين الأفضل من ضمن الخريجين.

من جهتها، أكدت هيكنن عمق الشراكة بين فنلندا وفلسطين؛ والتي تتجسد بالتعاون في مختلف قطاعات التعليم وتطويرها، لافتةً إلى أهمية الحفاظ على النظام التعليمي نظراً لدور التعليم في تطوير المجتمعات، مشيدةً بجهود وزارة التربية وقيادتها ممثلة بالوزير صيدم في رعاية وتطوير التعليم في فلسطين.

وأعرب الوفد الفنلندي عن شكره لوزارة التربية لمنحهم الفرصة لنقل التجربة الفنلندية إلى فلسطين، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب والخبرات والرؤى، بما يؤسس لعلاقة تعاون متكاملة بينن البلدين.

وفي ختام الأسبوع أيضاً تم عقد اجتماع لتقييم وبحث آليات الاستفادة من التجربة الفنلندية في تطوير التعليم، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، د. إيهاب القبج.

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