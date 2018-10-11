محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، ضم كلاً من مسنق الجمعية في محافظتي طولكرم وقلقيلية مها المدني، والمنسق الميداني أية حرب.وأشاد المحافظ أبو بكر بالجهود والبرامج التي تنفذها الجمعية، من حيث توفير العلاج للأطفال المرضى والجرحى وذوي الإعاقة والتي تقدمها طواقم الجمعية والوفود الطبية في خدمة هذه الفئات من أبناء شعبنا الذين هم في أمس الحاجة للعون والمساعدة والمساندة.وأكد المحافظ أبو بكر على استمرار التواصل والتعاون مع الجمعية لتنفيذ البرامج والفعاليات التي لها أثر كبير على الفئات المستهدفة من هذه الحالات.من جانبها، قدمت المدني شرحاً عن برامج عمل الجمعية ومشاريعها من حيث توفير العون الطبي للأطفال المرضى والمصابين، وإرسالهم للخارج لأجل تلقي العلاج، علاوة على استهداف الأطفال من ذوي الإعاقة، وتوفير التجهيزات للغرف الحسية والمصادر بالتعاون مع الجمعيات المختصة بهذه المجالات، واستقبال الوفود الطبية لإجراء عمليات جراحية دقيقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.وعبرت المدني عن شكرها وتقديرها للمحافظ أبو بكر على دعمه للجمعية وأنشطتها وفعالياتها، مشددة على استمرار التعاون، للوصول إلى الحالات والأطفال الذين يحتاجون المساعدة وذلك ضمن برامج عمل الجمعية والمجالات التي تستهدفها.