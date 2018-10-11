وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

والتراخيص، والمستشارة القانونية في الوزارة، أ. أروى التميمي، ومدير معهد الصحة العامة، د. رند سلمان.



وشكر الوزير الوفد، وأكد على أن وزارة الصحة الفلسطينية، تعمل بكل السبل بهدف توفير أفضل الخدمات الصحيّة للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الصحة، د. جواد عواد، اليوم، بوفد من نقابة الصيادلة، في مكتبه برام الله، حيث قام الوفد بتكريم الوزير، تقديراً لجهوده الحثيثة في دعم ونهضة القطاع الصحي بالوطن.وتناول الاجتماع الحديث عن خريجي الصيدلة الجدد، وترخيص الصيدليات، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للبحث في هذه الأمور بهدف الخروج بحلول مناسبة، وآلية لاستيعاب الخريجين الجدد وترخيص الصيدليات، على أن تخرج هذه اللجنة بتوصياتتُقَدَّم إلى وزير الصحة قبل نهاية العام الجاري.ويرأس اللجنة وكيل وزارة الصحة، د. أسعد الرملاوي، وعضوية نقيب الصيادلة، د. أيمن خماش، وأعضاء النقابة، د. محمد دوفش، ود. ناصر نمر، ود. محمد شقير، ومن وزارة الصحة، د. رانيا شاهين مدير عام الصيدلية، ود. عبد الله الأحمد مدير وحدة الإجازة