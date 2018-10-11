الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع مدير الوكالة الايطالية " CESF " مورينو كابوراليني ، التعاون في مجال انشاء مركز التدريب على السلامة العامة في قطاع غزة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد في مقرّ الوزارة ، و ذلك بحضور رئيس اتحاد المقاولين تاج الدين جمعة ، و تم بحث امكانية انشاء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في قطاع غزة ، حيث أبدى الايطاليون استعدادهم لتمويل انشاءه .و قال الحساينة أنه و بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة العامة في رام الله في وقت سابق من العام الجاري ، عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالي 1.2 مليون دولار ، يأتي الدورالآن على غزة لتنفيذ مركز آخر يحتاجه المقاولين في القطاع .وقال الحساينة أن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور في قطاع غزة ، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي .