عاجل

  • الاحتلال يغلق جميع الطرق المؤدية لمدينة نابلس بعد عملية الطعن

شؤون فلسطينية

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع مدير الوكالة الايطالية " CESF  " مورينو كابوراليني ، التعاون في مجال انشاء مركز التدريب على السلامة العامة في قطاع  غزة  .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد في مقرّ الوزارة ، و ذلك بحضور رئيس اتحاد المقاولين تاج الدين جمعة ، و تم بحث امكانية انشاء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في قطاع غزة ، حيث أبدى الايطاليون استعدادهم لتمويل انشاءه .

و قال الحساينة أنه و بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة العامة في رام الله في وقت سابق من العام الجاري ، عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالي 1.2 مليون دولار ، يأتي الدورالآن على غزة لتنفيذ مركز آخر يحتاجه المقاولين في القطاع .

وقال الحساينة أن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور في قطاع غزة ، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي . 

أخبار ذات صلة

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس

الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق جنوب القطاع.. وليبرمان يُعلق

الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق جنوب القطاع.. وليبرمان يُعلق

التربية: اقتحام مدرسة &#34;ابزيق&#34; جريمة جديدة

التربية: اقتحام مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

منصور: انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قرار تمكين فلسطين من القيام بمهامها

منصور: انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قرار تمكين فلسطين من القيام بمهامها

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

التربية تختتم الأسبوع الفنلندي للتعليم في فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

وزير الصحة يجتمع بنقابة الصيادلة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة

التربية: اقتحام مدرسة &#34;ابزيق&#34; جريمة جديدة

التربية: اقتحام مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

الاحتلال يقتحم قرية الخان الأحمر ويصورها

الاحتلال يقتحم قرية الخان الأحمر ويصورها

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تجدد دعمها للمبادرة التي طرحها الرئيس أمام مجلس الأمن

"التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للمبادرة التي طرحها الرئيس أمام مجلس الأمن

منوعات

صور: حلا شيحا بـ &#34;مكياج كامل&#34; بعد عودتها إلى مصر

صور: حلا شيحا بـ "مكياج كامل" بعد عودتها إلى مصر

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

ميريام فارس تفاجئ الجمهور بصورة غريبة ومن ثم تحذفها

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: &#34;لم أتعمد&#34;

أحمد الفيشاوي يُعلّق على تقبيل زوجته بمهرجان الجونة: "لم أتعمد"

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

شاهد: نجمات ومشاهير في &#34;بانيو&#34; الاستحمام بكامل أناقتهن

شاهد: نجمات ومشاهير في "بانيو" الاستحمام بكامل أناقتهن

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

عربي

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

تراجع ثروة &#34;الوليد بن طلال&#34; إلى أدنى مستوياتها

تراجع ثروة "الوليد بن طلال" إلى أدنى مستوياتها

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا