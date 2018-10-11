الحساينة يبحث مع الوكالة الايطالية تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع مدير الوكالة الايطالية " CESF " مورينو كابوراليني ، التعاون في مجال انشاء مركز التدريب على السلامة العامة في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد في مقرّ الوزارة ، و ذلك بحضور رئيس اتحاد المقاولين تاج الدين جمعة ، و تم بحث امكانية انشاء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في قطاع غزة ، حيث أبدى الايطاليون استعدادهم لتمويل انشاءه .
و قال الحساينة أنه و بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة العامة في رام الله في وقت سابق من العام الجاري ، عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالي 1.2 مليون دولار ، يأتي الدورالآن على غزة لتنفيذ مركز آخر يحتاجه المقاولين في القطاع .
وقال الحساينة أن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور في قطاع غزة ، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي .
بحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع مدير الوكالة الايطالية " CESF " مورينو كابوراليني ، التعاون في مجال انشاء مركز التدريب على السلامة العامة في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد في مقرّ الوزارة ، و ذلك بحضور رئيس اتحاد المقاولين تاج الدين جمعة ، و تم بحث امكانية انشاء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في قطاع غزة ، حيث أبدى الايطاليون استعدادهم لتمويل انشاءه .
و قال الحساينة أنه و بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز التدريب على السلامة العامة في رام الله في وقت سابق من العام الجاري ، عبر تمويل ايطالي بتكلفة حوالي 1.2 مليون دولار ، يأتي الدورالآن على غزة لتنفيذ مركز آخر يحتاجه المقاولين في القطاع .
وقال الحساينة أن الوزارة ستقدم الدعم والمتابعة خطوة بخطوة لهذا العمل والتعاون من أجل اظهاره الى النور في قطاع غزة ، كونه يعمل على تطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي .
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