إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار اليوم الخميس، على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة بنابلس، بحسب ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار اليوم الخميس، على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة بنابلس، بحسب ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.
وأصيب جنديان اثنان، أحداهما إصابته "خطيرة" نتيجة تطاير طلقات نارية، أطلقها جنود الجيش على الفلسطيني، الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، بحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت).
يتبع..
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