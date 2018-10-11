إصابة جندييْن إسرائيلييْن بنيران صديقة قرب حاجز حوارة بنابلس





وأصيب جنديان اثنان، أحداهما إصابته "خطيرة" نتيجة تطاير طلقات نارية، أطلقها جنود الجيش على الفلسطيني، الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، بحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت).





يتبع..









رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار اليوم الخميس، على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة بنابلس، بحسب ما أعلنه الإعلام الإسرائيلي.