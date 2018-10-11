الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق جنوب القطاع.. وليبرمان يُعلق

رام الله - دنيا الوطنادعى الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، أنه قام بتحييد نفق وصفه بالهجومي، تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة.وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه وخلال الفترة الماضية، رصد نفقًا هجوميًا تابع لحركة حماس بمحاذاة منطقة خزاعة، وتم تحييده، وفق ما ذكر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وفي تعليقه على اكتشاف النفق، قال وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان: "نحن لا نتوقف عن العمل للحظة واحدة فوق وتحت الأرض، (نفق الإرهاب) الذي دمرناه هذا الصباح، هو نفق آخر لن تستفيد منه حماس في الحرب المقبلة، كل يوم نتخذ خطوة أخرى على طريق إزالة تهديد الأنفاق".