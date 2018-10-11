التربية: اقتحام مدرسة "ابزيق" جريمة جديدة

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة التحدي 10 "ابزيق" بمديرية تربية طوباس، إذ قامت بالعبث بالغرف الصفية، والتحقيق مع المعلمين بعد أن صادرت بطاقاتهم الشخصية، والتقطت الصور داخل المدرسة، واصفة عملية الاقتحام بجريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم ومؤسساته.وأكدت التربية في بيانها أن اعتداء الاحتلال وانتهاكاته بحق مدارس "التحدي" التي شيدتها الوزارة في المناطق المستهدفة والنائية لن تثني عزيمة أبناء الأسرة التعليمية وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن.ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها.