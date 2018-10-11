الصالحي: يجب الاتفاق على اللوائح التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، ان الروحية الجماعية التي حكمت تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتي ادارتها معا الكتل البرلمانية والحكومة والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب ان تسود وتستمر في التعامل مع تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ووقف أية تناقضات جديدة بهذا الخصوص.وقال الصالحي في تصريح صحفي اليوم، إن اللائحة التفسيرية لقانون الضمان الاجتماعي يجب ان تخضع أيضا لتفاهمات الأطراف، والعمل على عدم خلق أية تعارضات بينها وبين القانون ذاته.وحذر الصالحي من إخضاع قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته والتعامل معه لأية حسابات مصلحية ضيقة على حساب القانون وأهميته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية. وقال ان ذلك أكبر من حصر لوائحه التفسيرية في الحدود الضيقة أو بما يتناقض مع المكاسب التي كفلها القانون نفسه.