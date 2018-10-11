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شؤون فلسطينية

منصور: انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قرار تمكين فلسطين من القيام بمهامها

منصور: انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قرار تمكين فلسطين من القيام بمهامها
رام الله - دنيا الوطن
اعلن مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور انتهاء كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قرار بشكل جماعي من قبل مجموعة ال77 والصين لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها على اكمل وجه اثناء ترؤسها للمجموعة بداية العام المقبل.

وقال منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية  اليوم الخميس، ان مشروع القرار هذا اصبح قرارا رسميا برقم ولغات مختلفة تمهيدا للتصويت عليه بالتنسيق مع سكرتاريا الجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا عن امله بان يتم التصويت على مشروع القرار هذا خلال الايام القادمة.

واوضح منصور ان رئاسة فلسطين لمجموعة ال77 والصين للعام 2019 اعترافٌ بانها دولة كاملة العضوية مشيرا الى مواصلة التحركات الدبلوماسية لاستثمار الجهد الذي يمكن فلسطين من اقناع الدول التي لم تعترف بها بانها دولة مسؤولة ومقتدرة ولديها حنكة سياسية وصولا الى اخذها الحق الطبيعي والقانوني بان تكون دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة وتتخطى هذا التعطيل من قبل مجلس الامن بسبب الفيتو الامريكي.

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