الاحتلال يقتحم قرية الخان الأحمر ويصورها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضباط مخابراتها، اليوم الخميس، قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وقاموا بتصويرها من جهاتها الأربع.





وأفاد شهود عيان، بأن هذا الاقتحام هو الثاني منذ صباح اليوم، حيث جرى تصوير القرية في المرتين، مضيفا أن المواطنين يخشون أن يكون هذا التصوير تمهيدا لهدمها.





وكانت محكمة الاحتلال، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم، وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة وأقرت هدمها خلال أسبوع.





وسبق أن قررت محكمة الاحتلال في أيار المنصرم هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.





ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويحيط بها عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى " "E1، الذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطن