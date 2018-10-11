برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستكمل صرف دفعات المستفيدين من المنحة السعودية





وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 77 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لاعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي 240 ألف دولار، وبذلك يكون الصرف مستمرا للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الثالثة من المنحة السعودية في قطاع غزة، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 336 أسرة فلسطينية منها 281 هدم كلي و55 أضرار جزئية بليغة غير صالحة للسكن من إعادة بناء منازلهم بشكل كامل.



هذا ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة.





وبتوقيع الملحق الثاني من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه صندوق التنمية السعودي إلى مبلغ 61.5 مليون دولار استفاد منها 12,930 عائلة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنيستكمل اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بحيث غطت المنحة السعودية تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل أو جزئي بليغ غير صالح للسكن.