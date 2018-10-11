283 ألف مُتعطل عن العمل في قطاع غزة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له اليوم الخميس، بأن عمال قطاع غزة، يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً، دون إيجاد حلول جذرية لهم، والاكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة، خاصة في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني، وتخلي حكومة الوفاق عن تحمل مسؤولياتها تجاه غزة.



ونوه الاتحاد إلى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث كانت تبلغ قبل الحصار %27.2 إلى أن وصلت اليوم إلى ما يزيد عن 50% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن 283 ألف عامل خلال العام 2018.



وفي ظل الحديث عن وجود مساعدات للموظفين، وغيرهم من الفئات المختلفة، فإن الاتحاد يطالب الجهات المعنية أن تكون مساعدات العمال علي سلم أولويات هذه الجهات حيث إن شريحة العمال تعتبر هي الشريحة الأكبر والأكثر معاناة داخل قطاع غزة منذ فرض الحصار إلى الآن.



وأكد على ضرورة كسر الحصار المفروض، وفتح المعابر والضغط نحو وقف تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتوفير مشاريع صغيرة تساهم في التخفيف من الأوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن