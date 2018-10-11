قيادي فتحاوي: المجلس المركزي سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اُتخذت سابقاً

خاص - دنيا الوطنقال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، اليوم الخميس، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اتخذها بنفسه، وقرارات المجلس الوطني، فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل، بعدم الاعتراف بالاحتلال أو تعليقه، إلا إذا اعترف بدولة فلسطينية.وأضاف خلال لقاء له عبر برنامج (استوديو الوطن)، أن هذا يحتاج إلى آليات، وكذلك مناقشة كل الأجندة الفلسطينية المتعلقة بإسرائيل، ويحتاج إلى نوايا دقيقة وشاملة تجسد المناقشات التي جرت في اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، وكل ما يدور من حوارات سياسية.وأعرب رباح عن أمله في أن تتقدم حماس إلى المصالحة الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه من عام 2011 حتى الآن.وأضاف، أن حماس تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقيات السابقة، متسائلاً: "لماذا تضع حركة حماس العراقيل، عندما نطالب بقانون واحد وبسلطة واحدة وسلاح واحد".وتابع "حماس تكذب الكذبة وأول من يصدقها هي، فهي تقول عن سلاح المقاومة، ولكن لا أحد يتحدث عن سلاح المقاومة، وتقول عن الإجراءات العقابية، ونحن نقول أين هي هذه الإجراءات".وأكد رباح أن الإجراءات ليست قراراً ضد قطاع غزة، لذلك حماس تقوم بضجيج كبير، وتعتبرها عقوبات، "فكيف نعاقب القطاع، ونحن نقول لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة بدونه"، على حد تعبيره.