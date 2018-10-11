شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: المجلس المركزي سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اُتخذت سابقاً

قيادي فتحاوي: المجلس المركزي سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اُتخذت سابقاً
خاص - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، اليوم الخميس، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اتخذها بنفسه، وقرارات المجلس الوطني، فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل، بعدم الاعتراف بالاحتلال أو تعليقه، إلا إذا اعترف بدولة فلسطينية.

وأضاف خلال لقاء له عبر برنامج (استوديو الوطن)، أن هذا يحتاج إلى آليات، وكذلك مناقشة كل الأجندة الفلسطينية المتعلقة بإسرائيل، ويحتاج إلى نوايا دقيقة وشاملة تجسد المناقشات التي جرت في اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، وكل ما يدور من حوارات سياسية.

وأعرب رباح عن أمله في أن تتقدم حماس إلى المصالحة الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه من عام 2011 حتى الآن.

وأضاف، أن حماس تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقيات السابقة، متسائلاً: "لماذا تضع حركة حماس العراقيل، عندما نطالب بقانون واحد وبسلطة واحدة وسلاح واحد".

وتابع "حماس تكذب الكذبة وأول من يصدقها هي، فهي تقول عن سلاح المقاومة، ولكن لا أحد يتحدث عن سلاح المقاومة، وتقول عن الإجراءات العقابية، ونحن نقول أين هي هذه الإجراءات".

وأكد رباح أن الإجراءات ليست قراراً ضد قطاع غزة، لذلك حماس تقوم بضجيج كبير، وتعتبرها عقوبات، "فكيف نعاقب القطاع، ونحن نقول لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة بدونه"، على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة

283 ألف مُتعطل عن العمل في قطاع غزة

283 ألف مُتعطل عن العمل في قطاع غزة

الاحتلال يجرف أراضٍ ويقتلع أشتال كرمة وزيتون جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أراضٍ ويقتلع أشتال كرمة وزيتون جنوب بيت لحم

الخارجية: تفاخر &#34;بومبيو&#34; بالانحياز الأمريكي للاستعمار الاستيطاني استخفاف بالمجتمع الدولي

الخارجية: تفاخر "بومبيو" بالانحياز الأمريكي للاستعمار الاستيطاني استخفاف بالمجتمع الدولي

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله

التربية تُكثّف الدعم النفسي لطلبة (الخان الأحمر)

التربية تُكثّف الدعم النفسي لطلبة (الخان الأحمر)

صيدم يُكرّم ممثلة (ار تي أم) الإيطالية لانتهاء عملها في فلسطين

صيدم يُكرّم ممثلة (ار تي أم) الإيطالية لانتهاء عملها في فلسطين

هنية يستقبل البرغوثي ويبحث معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

هنية يستقبل البرغوثي ويبحث معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى: تسريب العقارات والأراضي المقدسية للاحتلال حرام شرعاً

مجلس الإفتاء الأعلى: تسريب العقارات والأراضي المقدسية للاحتلال حرام شرعاً

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

283 ألف مُتعطل عن العمل في قطاع غزة

283 ألف مُتعطل عن العمل في قطاع غزة

الاحتلال يجرف أراضٍ ويقتلع أشتال كرمة وزيتون جنوب بيت لحم

الاحتلال يجرف أراضٍ ويقتلع أشتال كرمة وزيتون جنوب بيت لحم

الخارجية: تفاخر &#34;بومبيو&#34; بالانحياز الأمريكي للاستعمار الاستيطاني استخفاف بالمجتمع الدولي

الخارجية: تفاخر "بومبيو" بالانحياز الأمريكي للاستعمار الاستيطاني استخفاف بالمجتمع الدولي

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله

التربية تُكثّف الدعم النفسي لطلبة (الخان الأحمر)

التربية تُكثّف الدعم النفسي لطلبة (الخان الأحمر)

صيدم يُكرّم ممثلة (ار تي أم) الإيطالية لانتهاء عملها في فلسطين

صيدم يُكرّم ممثلة (ار تي أم) الإيطالية لانتهاء عملها في فلسطين

مجلس الإفتاء الأعلى: تسريب العقارات والأراضي المقدسية للاحتلال حرام شرعاً

مجلس الإفتاء الأعلى: تسريب العقارات والأراضي المقدسية للاحتلال حرام شرعاً

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس

منوعات

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

فيديو:دينا تبكي متأثرة.. فهل تفكر في إرتداء الحجاب؟ وهذا ما فعتله بمتحرش

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هذه حقيقة وفاة الفنان الكبير سمير غانم

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

فيديو: هنا الزاهد تتحدث عن ندمها الكبير بعد علاقتها بأحمد فهمي

شاهد: نجمات ومشاهير في &#34;بانيو&#34; الاستحمام بكامل أناقتهن

شاهد: نجمات ومشاهير في "بانيو" الاستحمام بكامل أناقتهن

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

شاهد: آخر صورة لدينا هارون في المستشفى قبل وفاتها

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

زوجة خالد الشاعر الجديدة تداعبه.. والجمهور غاضب: لا تنجرفوا

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

صوته في خطر.. نقل تامر حسني للمستشفى بوضع حرج

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

شاهد.. فنان يستفزّ اللبنانيين بآلاف الدولارات

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

صور: وصيفة ملكة جمال لبنان تعانق شابا وتثير الجدل.. هل هو حبيبها؟

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة &#34;حرفياً&#34;

لماذا ارتدت إليسا فساتين بأكمام طويلة في The Voice؟ الإجابة مؤلمة "حرفياً"

عربي

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

الجزائر تُحذر مسؤولاً أممياً: تجاوزتَ حدود مهمتك

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا

شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا

السفير الإماراتي إلى جانب سفير إسرائيل في &#34;فعالية أمنية&#34; داعمة لها

السفير الإماراتي إلى جانب سفير إسرائيل في "فعالية أمنية" داعمة لها