الاحتلال يجرف أراضٍ ويقتلع أشتال كرمة وزيتون جنوب بيت لحم





وأفاد مصدر منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن آليات الاحتلال، جرفت أراضٍ زراعية بمساحة 5 دونمات، تعود للمواطن إبراهيم محمد موسى، واقتلعت عدداً من أشتال الكرمة والزيتون، في منطقة "خلة ظهر العين"، الواقعة بين مستوطنتي (دانيال) و(اليعازر) الجاثمتين على أراضي المواطنين في البلدة.





وأشار صلاح إلى أن هذا التجريف ليس الأول من نوعه في المنطقة ذاتها، حيث شهدت في الفترة الأخيرة، هجمة من قبل المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال، وذلك لأطماع استيطانية.





رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضٍ زراعية، واقتلعت أشتال كرمة وزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأوضح، أن قوات الاحتلال، أزالت عدداً من الوحدات الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في المنطقة المذكورة، عندما انتزع المواطن موسى قراراً بإزالتها.