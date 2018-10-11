شؤون فلسطينية

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله

الحكم المحلي يُسلم مجلس قروي عزون عتمة الجديد مهام عمله
رام الله - دنيا الوطن
سلم مدير عام الحكم المحلي في محافظة قلقيلية حاتم مسلم، اليوم الخميس، مجلس قروي عزون عتمة المنتخب، مقاليد وإدارة المجلس.

وحضر مراسم التسليم، مدير التوجيه والرقابة في مديرية الحكم في قلقيلية، مصعب فقها، ورئيس قسم التشكيلات ومنسقة وحدة النوع الاجتماعي في المديرية، عريب عودة، وأعضاء المجلسين الحالي والسابق.

وهنأ مسلم، الأعضاء المنتخبين بمناسبة فوزهم بالانتخابات التي جرت في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة للأعضاء الجدد، من أجل إنجاح مسيرتهم وخططهم في إدارة المجلس القروي.

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