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فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض

فيديو: ترامب يقول انه سيدعي خطيبة جمال خاشقجي الى البيت الابيض
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد إحضار خديجة جنكيز ،الخطيبة الموعومة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى البيت الأبيض.

 

وكانت خديجة جنكيز بعثت برسالة عبر مقالها بصحيفة واشنطن بوست إلى ترامب، تطلب فيها مساعدته في الكشف عن مصير خطيبها.

وتابع إنه على تواصل مع جنكيز، وإنه يعمل عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي، معربا عن اعتقاده بأنه سيعرف الحقيقة بشأن اختفائه مؤكدا في الوقت نفسه ان لا احد يعرف ما الذي حدث تماما.

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