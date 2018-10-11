هنية يستقبل البرغوثي ويبحث معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح اليوم الخميس، أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في مكتبه بمدينة غزة.ووفق مصادر محلية، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.وكان البرغوثي وصل أمس الأربعاء إلى القطاع، عبر (معبر رفح البري).