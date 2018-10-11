وزير في (الكابينت) يعلق على إدخال الوقود القطري إلى القطاع

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير في الكابينت قوله، إن الوقود القطري "سيطفئ النار في قطاع غزة."ووفق الصحيفة فإن الوزير الذي لم تذكر اسمه صرح صباح اليوم الخميس، بأن الوقود الذي يدخل وسيدخل الى قطاع غزة، من شأنه أن "يطفئ النار التي تتسبب بها غزة بمنطقة الحدود ومنطقة الغلاف".وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن وزير الجيش ليبرمان، صرح بالأمس، أن الاختبار الحقيقي للتهدئة، ووقف النشاطات الأمنية على الحدود، وارسال البالونات الحارقة، سيكون يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع عكّا للشؤون الإسرائيلية.وأضافت أن إسرائيل سمحت بالأمس بإدخال عدد من شاحنات الوقود الإسرائيلي، الممولة من قبل قطر الى غزة، وأن هذه العملية ستستمر لعدة أسابيع، في حال استمر الهدوء على الحدود.