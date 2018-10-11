المالكي: الخارجية تُوثق كافة الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي: إن التقارير التي تقدمها دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، حول اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وعمليات البناء الاستيطاني غير الشرعية، من شأنها أن تجعل المحكمة تقرر قريباً فتح تحقيق رسمي بخصوص كل هذه الاعتداءات.وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية تعمل على توثيق كافة الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أمله بأن تقوم رسمياً بإجراء التحقيقات في ذلك، باعتبارها المكان الأكثر إمكانية للبدء بالتحقيق لما تقوم به إسرائيل من اعتداءات تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وأشار المالكي إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، والتي تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة بصورة ملحوظة يتم متابعتها عن كثب مع مختلف الجهات الدولية، مضيفاً أن دولة فلسطين لن تتوقف عن تقديم تقاريرها في كافة المؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية حول الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.من جهة ثانية، رحب د. المالكي باعتماد (يونسكو) قرارات فلسطين بالإجماع، والتي تتعلق بحماية الأماكن الدينية والتاريخية والثقافية، وما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق أبناء شعبنا في (الخان الأحمر)، ومن تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية، وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص (يونسكو).واعتبر المالكي، هذا الاعتماد الجديد من (يونسكو) انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية، التي يقودها الرئيس عباس.