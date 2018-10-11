(يديعوت أحرونوت): لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة.. وما حدث خلل فني

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.





وكانت صافرات الإنذار، قد دوت في معظم مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد سماع دوي انفجارات، بحسب ما أعلنه إعلام الاحتلال.







بدورها، قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية: "الجيش يفحص إن كانت صافرات الإنذار والقبلة الحديدية تفعلتا بسبب إطلاق نار من أسلحة خفيفة من غزة أم لا؟".

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أغلقت صباح اليوم الخميس، الطرقات المؤدية إلى المستوطنات في "غلاف غزة" بسبب نشاط أمني لقوات الجيش في المكان، دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذا النشاط.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أقدمت الشرطة العسكرية على إغلاق طرقات مؤدية إلى "غلاف غزة" والسياج الأمني مع القطاع، حيث تم نصب الحواجز ومنع السيارات من السفر إلى المنطقة، وذلك بسبب نشاط الأمني للجيش الإسرائيلي.



وذكر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإلكتروني، أنه على الرغم من النشاط الأمني للجيش في المنطقة، إلا أنه لم تصدر أي تعليمات خاصة للسكان في مستوطنات "غلاف غزة".



بدوره، زعم موقع (واللا) الإلكتروني، أن قرار الجيش إغلاق الطرقات، ونصب الحواجز العسكرية والنشاط الأمني، يأتي على خلفية استمرار مسيرة العودة عند السياج الأمني، وإطلاق عشرات البالونات الحارقة، صوب الأراضي الزراعية التابعة للمستوطنات في "غلاف غزة". وكان موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، قد أفاد بأن صاروخين انفجرا في النقب، لافتاً إلى أن القبة الحديدة، اعترضت واحداً منهما، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطن