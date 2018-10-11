موقع إسرائيلي: قطر تعهدت لحماس بتمويل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن قطر تعهدت لحركة حماس بتمويل غزة، في حال نفذ الرئيس محمود عباس تهديداته، وأوقف تمويل القطاع.وذكر موقع (كان) الإسرائيلي نقلاً عن مصادر في غزة لم تسمها أن "قطر أبلغت حركة حماس، أنه في حال أوقف الرئيس عباس الدعم المالي عن قطاع غزة، ستقوم بتمويل القطاع، وبتسديد العجز المالي".وبحسب الموقع الإسرائيلي، نقلت قطر هذه الرسالة إلى حركة حماس قبل أسبوعين، وأبلغتها بعدم القلق من تهديدات الرئيس عباس.ووفقاً للموقع ، تأتي هذه الرسالة، على ضوء ما وصفه "تهديدات الرئيس الفلسطيني بوقف الميزانيات المخصصة لقطاع غزة، إذا لم تسلم القطاع"، وفقاً لما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وكان أمير دولة قطر، قرر أمس الأربعاء، تحويل مبلغ، 150 مليون دولار على وجه السرعة إلى قطاع غزة، فيما سمحت إسرائيل يوم الثلاثاء، بإدخال وقود قامت قطر بشرائه، لصالح محطة توليد الكهرباء في القطاع، لتخفيف الوضع الإنساني السيئ هناك.