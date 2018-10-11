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تراجع ثروة "الوليد بن طلال" إلى أدنى مستوياتها

تراجع ثروة "الوليد بن طلال" إلى أدنى مستوياتها
الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير اقتصادي، بتراجع ثروة الأمير الوليد بن طلال، أغنى رجل في السعودية، وواحد من بين الأغنى حول العالم، إلى 15.2 مليار دولار. 

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، يعد هذا أقل مستوى لثروة ابن طلال منذ بدء رصد ثروته على مؤشر الوكالة في 2012.

ويأتي التراجع نتيجة ما وصفته الوكالة بتعديلات طفيفة في قيمة الأصول، والتي تمثلت في بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي عبر الأجهزة المحمولة الأمريكية (ليفت) إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير.

وأشار مؤشر بلومبرغ إلى أن أغنياء العالم، فقدوا نحو 2% من قيمة ثرواتهم، بما يعادل 103 مليارات دولار في العام الحالي.

وتراجعت قيمة أهم أصول الأمير الوليد بن طلال، والمتمثلة في حصته البالغة 95% من أسهم مجموعة المملكة القابضة، بنسبة 70% منذ وصولها إلى مستوى قياسي في 2014.

وأوضحت الوكالة، أن قيمة محفظة استثمارات بن طلال في الشركات العامة، وحصصه في الشركات المغلقة والقطاع العقاري السعودي، تراجعت بنسبة 760 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2018.

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