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شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة زيادة ساعات الوصل في القطاع

شركة الكهرباء توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة زيادة ساعات الوصل في القطاع
وقود قطري في غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الخميس، وجود أي تعديل على جدول التوزيع، مؤكدة أن ما ينشر حول زيادة مدة الوصل إلى 8 ساعات، "عار تماماً عن الصحة".

وقالت الشركة في تصريحات لــ"دنيا الوطن": إن الشركة لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص، مشدداً على أن جدول التوزيع كما هو 4 ساعات وصل مقابل 16 فصل، مع بعض الزيادات.

وأضافت، أن شركة التوزيع لم تستلم أي كهرباء إضافية من محطة التوليد.

وكانت إسرائيل، سمحت أول أمس الثلاثاء، بإدخال شاحنات وقود قطري، لصالح محطة توليد الكهرباء، وبإشراف الأمم المتحدة.

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