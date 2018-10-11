الاحتلال يمنع 23 مواطنًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم الأربعاء، بحجة المنع الأمني.





وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صادر الخميس أن 5095 مسافرًا، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 2841 مسافرًا، والقادمين 2254 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 23 مسافرًا.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن