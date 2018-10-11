إغلاق بعض الطرق الرئيسية في منطقة غلاف غزة بسبب نشاطات أمنية

رام الله - دنيا الوطنأغلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بعض الطرق الرئيسية في منطقة غلاف غزة، وذلك بسبب نشاطات أمنية هناك.وقال موقع (كان) الإسرائيلي، إن الجيش يقوم منذ الصباح، بنشاط أمني خططّ له مسبقا في غلاف غزة، ولذلك تم إغلاق الطرق الرئيسية القريبة من الجدار الأمني الفاصل مع القطاع.وبحسب الموقع ، فإن قوات كبيرة في هذه الأثناء تتواجد بمنطقة غلاف غزة، مضيفا أن هذه النشاطات، تأتي في أعقاب عمليات الاختراق المتواصلة، التي تجري بشكل يومي من منطقة الحدود مع غزة، وفق ما أفاد موقع عكّا للشؤون الإسرائيلية.يشار الى أن كافة المواقع الإسرائيلية، لم تفصح عن طبيعة النشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بغلاف غزة.