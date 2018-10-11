شاهد: أردوغان يُهدي نائب كويتية حجابًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت النائب في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهداها حجاباً، اعتبرته مميزاً بالنسبة لها، وذلك خلال لقائها به، خلال زيارتها الأخيرة إلى تركيا.ورغم أن النائب الكويتية غير محجبة، إلا أنها بادرت بارتداء الحجاب الذي أهداه إليها الرئيس التركي، وقالت: إنها فعلت ذلك كـ"تجربة"، وتقديراً للرئيس التركي، والذي التقته برفقة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.ونشرت صفاء الهاشم، صورتها بالحجاب عبر حسابها بـ (انستغرام)، ولوحظ أن أسفل الحجاب حمل حروف "R.T.E"، وهي اختصارا لاسم الرئيس التركي.