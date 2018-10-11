السفير الإماراتي إلى جانب سفير إسرائيل في "فعالية أمنية" داعمة لها





وتساءل: "ما هو مبرر وجود حزب الله، بعد أن تقوم دولة فلسطينية؟.

رام الله - دنيا الوطنشارك يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، في مناسبة سنوية داعمة لإسرائيل ينظمها "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي"، إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر.وبحسب المراسل السياسي لصحيفة (هآرتس) في واشنطن، فإن العتيبة جلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في فعالية منظمة داعمة لإسرائيل، كان المتحدث الأساسي فيها، وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو.واعتبرت الصحيفة، أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمر هو دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل ودول الخليج، بداعي العداء المشترك لإيران، علماً أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.وكان قد وصل السفيران إلى الفعالية السنوية التي ينظمها "المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي" الداعم لإسرائيل والناشط في واشنطن.وقالت الصحيفة: "إن السفيرين جلسا سوية إلى جانب بعضهما البعض على طاولة مركزية، رغم علمهما أن الفعالية مفتوحة أمام التغطية الإعلامية، وعلماً أن كبار المسؤولين الإسرائيليين والخليجيين لا يجلسون في الغالب متقاربين في المناسبات المفتوحة.ولفتت الصحيفة إلى أن العتيبة، الذي يشغل منصبه في واشنطن منذ نحو 10 سنوات، سبق أن التقى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في آذار/ مارس الماضي، حيث أجريا محادثة قصيرة في أحد المطاعم في واشنطن.وبحسب (أسوشيتدس برس)، فإن العتيبة كان يتناول العشاء في أحد المطاعم في "جورج تاون" في واشنطن، مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وعندما وصل نتنياهو إلى المطعم، وجه له العتيبة الدعوة لإجراء محادثة قصيرة على طاولته.وكان العتيبة قد صرح في مقابلة مع مجلة (أتلانتيك) أن "عدم التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، يسمح لإيران بالادعاء أنها تدافع عن الفلسطينيين، وهذا ما يعزز قوة حركة حماس وحزب الله".